Denunciate quattro persone per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

Quel continuo via vai di uomini da alcuni appartamenti del centro di Rossano non passavano inosservati, soprattutto agli altri condomini. In seguito alle segnalazioni giunte al locale commissariato, gli agenti della polizia di stato hanno compiuto le opportune verifiche, scoprendo due abitazioni utilizzate come case di appuntamento.

Nell'attività illecita impiegate una cinese e due rumene

Quattro persone sono state denunciate con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. In un appartamento è stata trovata una cittadina di nazionalità cinese e nell'altro due ragazze rumene. Le tre donne attiravano i clienti con inserzioni pubblicitarie su siti online.

Appartamenti fittati in nero

Gli appartamenti erano locati con contratti non registrati all’agenzia dell’entrate. Le persone denunciate sono i proprietari delle due abitazioni utilizzate per gli incontri, un uomo che si occupava, dietro corrispettivo economico e sessuale, di accompagnare le prostitute, e una donna che provvedeva alle altre incombenze come il pagamento del fitto mensile.