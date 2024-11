Le indagini della polizia fanno luce sul ferimento del giovane avvenuto lo scorso 23 maggio. In manette è finito Giulio Ammirato di 29 anni. E’ accusato di tentato omicidio

COSENZA - Gli agenti della squadra mobile di Cosenza hanno arrestato Giulio Ammirato, di 29 anni, per il tentato omicidio di un quindicenne avvenuto a Rossano il 23 maggio scorso. Nei mesi scorsi per lo stesso episodio era già stato fermato un uomo di 37 anni di Rossano. Il minorenne fu raggiunto da due colpi di fucile mentre era in compagnia di alcuni suoi amici.

Le ipotesi. Sarebbe riconducibile a contrasti legati alla gestione dello spaccio di droga a Rossano il tentato omicidio del minore V.S. Il 26 maggio, per lo stesso episodio, era finita in manette un'altra persona, Salvatore Abastante di 37 anni. Il movente del ferimento del quindicenne è emerso dalle indagini condotte sull'episodio dalla Squadra mobile di Cosenza e deal Commissariato di Rossano. L'arresto di Ammirato è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura.