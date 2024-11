Dopo una lite colpisce il congiunto con numerosi fendenti. Arrestato dai carabinieri

Al culmine di una lite scoppiata per futili motivi ha afferrato un coltello da cucina con una lunga lama e si è scagliato contro il fratello, colpendolo più volte agli arti inferiori. L’episodio si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 10 febbraio, nel centro storico di Rossano.

Diversi fendenti sferrati alle braccia e alle gambe

L’aggressore, L.P. di 34 anni ha colpito più volte il fratello agli arti inferiori e superiori finché la vittima è riuscita a divincolarsi ed a chiamare aiuto. Dopo una telefonata al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rossano centro. I militari hanno poi allertato i soccorsi.

La lite poteva finire in tragedia

Secondo i sanitari soltanto per un caso le coltellate non hanno leso l’arteria femorale con conseguenze che potevano essere tragiche. L’aggressore, accusato di tentato omicidio, è stato condotto nel carcere di Castrovillari. Sono in corso le indagini per capire i motivi di un gesto così violento.