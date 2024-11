Incidente mortale costa la vita a un uomo di 86 anni, Antonio Toscano.

Un uomo di 86 anni, Antonio Toscano, è stato investito stamani mentre attraversava la strada a Rossano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso di Toscano.

E' stato rapidamente rintracciato ed arrestato l'autista del furgone che ha provocato la morte dell'anziano. Si tratta di P.M., 42enne di Lamezia Terme. L'uomo è stato rintracciato sulla statale 106. L'arresto sulla base della vecchia normativa, perchè la nuova norma sull'omicidio stradale non è applicabile, in quanto in vigore oggi.