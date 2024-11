Sostanza nascosta in un box condominiale, pronta per essere divisa in dosi

Gli agenti del commissariato di Rossano, del reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e del reparto Unità Cinofila di Vibo Valentia, hanno sequestrato oltre un chilo di marijuana nel corso di perquisizioni effettuate nella zona di Gran Sasso della città jonica, in un box del condominio di una casa popolare. La sostanza stupefacente era contenuta in due barattoli di vetro e in tre sacchetti di plastica trasparenti. Sono in corso indagini, anche con il concorso della polizia scientifica, per risalire ai detentori della grossa quantità di stupefacenti, pronta per essere suddivisa in dosi e successivamente spacciata.

A Cosenza gli agenti hanno proceduto ad un arresto

La polizia di stato, nell’ambito di un’altra operazione condotta a Cosenza, ha arrestato Alessandro Marco Ragusa di 31 anni, gravato da precedenti penali specifici, il quale nascondeva in casa sei involucri contenenti marijuana ed hashish per un peso complessivo di quasi cento grammi, oltre ad un bilancino di precisione. È stato posto ai domiciliari.