Il furto era stato commesso il giorno prima in un parcheggio in località Sant'Angelo

La polizia a Rossano ha eseguito una misura cautelare in carcere con il beneficio domiciliari nei confronti di M. F. D., 27 anni, per ricettazione disposta dal gip del tribunale di Castrovillari. L'uomo, che ha numerosi precedenti penali e di polizia, ha utilizzato indebitamente per fare acquisti una carta di credito provento di un furto commesso il giorno prima in un parcheggio in localita' Sant'Angelo. (AGI)