I militari hanno pagato i beni rubati dalla donna, che non è stata denunciata

Era in difficoltà economiche e ha rubato al supermercato. Nessuna denuncia per la donna, dal momento che i Carabinieri intervenuti nel centro a seguito di una chiamata da parte del titolare per il sospetto furto, hanno deciso di pagare l’importo della merce rubata (11 euro).



Ieri mattina la Centrale Operativa di Crotone ha infatti ricevuto una chiamata dal titolare di un supermercato cittadino per denunciare un furto da parte di una donna che avrebbe nascosto la presunta refurtiva nella propria borsa. La pattuglia dei Carabinieri del NORM – Aliquota Radiomobile è arrivata sul posto, e ha deciso di pagare la merce.