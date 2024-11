A tradirlo la calma piatta del mare che non ha cancellato le sue orme sulla sabbia e ha permesso ai militari di scovarlo sulla riva, nascosto sotto una piccola imbarcazione

Alle 03 di stanotte le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme vengono attivate per un furto consumato poco prima nel comune di Nocera Terinese. Un soggetto non meglio specificato aveva rubato un autocarro e il proprietario del mezzo aveva tentato di inseguirlo lungo la SS 18.

Immediatamente i militari dell’Aliquota Radiomobile si sono fiondati lungo l’itinerario, percorrendo la citata arteria stradale nella direzione di fuga. Giunti nei pressi della località Marinella intercettavano l’autocarro rubato che procedeva a fortissima velocità effettuando anche manovre pericolose e, prontamente, si mettevano all’inseguimento.



Il conducente del mezzo rubato, tuttavia, accortosi della presenza dei Carabinieri alle calcagna, si addentrava nel centro abitato di Gizzeria per poi abbandonare il veicolo nel tentativo di proseguire la fuga a piedi lungo la spiaggia. L’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile faceva altrettanto, ma il malvivente sembrava essersi dileguato.

A tradirlo la calma piatta del mare che non ha cancellato le sue orme sulla sabbia e ha permesso ai militari di scovarlo sulla riva, nascosto sotto una piccola imbarcazione mentre fingeva di dormire. L’uomo veniva identificato, pertanto, in Luigi Bevilacqua (48 anni) e tratto in arresto per “furto aggravato”. In mattinata, a seguito di convalida, gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.