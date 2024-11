Si tratta di un giovane di 24 anni. Aveva asportato 10 quintali di cerro

Un giovane di Rossano, di 24 anni, L.D.M., già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato di legname. In particolare i militari hanno bloccato l’uomo mentre si allontanava da Contrada Sant’Onofrio con un fuoristrada carico di materiale legnoso di cerro, per un ammontare di circa 10 quintali, già depezzato, proveniente da un vasto comprensorio boscato, oggetto negli ultimi tempi di reati analoghi, secondo un modus operandi ben definito messo in campo da gruppi criminali locali.

Il furto commesso in un'area di interesse comunitario

Il terreno, di proprietà della Regione Calabria, è sottoposto a vincolo e ricadente nel sito di interesse comunitario denominato “Foreste Rossanesi”. Il pm di turno ha disposto gli arresti domiciliari. Processato per direttissima, il Gip del Tribunale di Castrovillari, dopo aver convalidato l’arresto, tenuto conto della richiesta di avvalersi del rito abbreviato, ha disposto l’immediata liberazione dell’imputato, applicando nei suoi confronti la misura coercitiva dell’obbligo della firma.