I carabinieri della locale stazione hanno arrestato a Crotone un 31enne del luogo per furto aggravato. I militari sono intervenuti in un centro scommesse del centro a seguito del furto di parte dell’incasso. Giunti sul posto, i carabinieri hanno appreso che un uomo, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, si era impossessato di mille euro contenuti nella cassa, per poi scappare. Dalla descrizione fornita dalla vittima, i carabinieri sono risaliti al ladro, rintracciato a casa con il bottino. Dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal Pm di turno della locale procura della Repubblica.