L’uomo, un 49enne residente a Taurianova, è stato individuato dagli agenti grazie alla segnalazione dei cittadini

Ieri mattina, personale della Polizia di Stato in servizio presso i Commissariati di P.S. di Gioia Tauro e di Palmi ha arrestato in flagranza di reato di furto aggravato un 49enne, residente a Taurianova.

All’interno del cimitero di Palmi, l’uomo ha sottratto un portafogli ad una donna di Palmi in visita presso il luogo sacro. Dopo il deprecabile gesto, il ladro si è allontanato precipitosamente ma, grazie alla segnalazione di diversi cittadini ed al tempestivo intervento della Polizia di Stato, è stato immediatamente individuato dagli Agenti in servizio di controllo del territorio mentre cercava di nascondersi nelle immediate vicinanze del cimitero.

L’uomo è stato, quindi, arrestato in flagranza di reato mentre la refurtiva è stata interamente rinvenuta e restituita all'avente diritto. Il perfetto connubio tra collaborazione dei cittadini ed implementazione dei servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate, ha consentito un pregevole intervento degli Agenti della Polizia di Stato che contribuisce ad elevare la percezione di sicurezza oltre che ribadire l’importanza della partecipazione civica elemento sempre più fondante nei rapporti tra cittadini e forze dell’ordine.

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'avvocato Manuela Strangi:

"E' vero che ha rubato il portafoglio ma non è scappato si è allontanato direzione Trodio. Riconosciuto e individuato da una sola persona è stato fermato dalla volante. Ha subito indicato dove aveva lasciato portafogli e consegnato denaro anche 0,42 cent. A seguito di convalida è stato sottoposto ad obbligo di dimora nel comune di residenza".