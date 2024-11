Un portafogli dimenticato da un cittadino in una vaschetta durante i controlli di sicurezza nell’aeroporto di Milano Malpensa deve essere apparso a N. S., di 37 anni, originario del Vibonese, come un’opportunità troppo ghiotta da perdere e infatti se n'era impossessato nascondendolo nel proprio zainetto con estrema naturalezza. Gli agenti della Polizia di Frontiera dello scalo milanese, dopo aver ricevuto la denuncia di furto da parte della vittima, sono riusciti ad immortalare la scena attraverso il sistema di videosorveglianza e ad accertare che il ladro si era imbarcato su un volo Ryanair diretto a Lamezia Terme (Cz).

Ricevuta la notizia e le immagini dell'uomo, gli operatori della squadra di polizia giudiziaria della Polaria di Lamezia Terme si sono attivati al fine di individuarlo e procedere nei suoi confronti con le formalità di rito. Atterrato a Lamezia, non appena sceso dalla scaletta del velivolo, N. S. ha trovato gli agenti ad attenderlo, i quali, dopo averlo identificato, lo hanno accompagnato nei loro uffici per accertare i fatti. Durante una perquisizione effettuata a carico dell’uomo è stato rinvenuto, all’interno di uno zainetto, il portafogli e il denaro in esso contenuto rubati a Malpensa. La refurtiva è stata posta sotto sequestro per essere riconsegnata al legittimo proprietario. L’autore del furto dovrà rispondere davanti al Tribunale territorialmente competente di Busto Arsizio dell’accusa di furto aggravato.