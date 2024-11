I due avevano tentato di fuggire ma sono stati bloccati dalla Polizia. Erano stati già arrestati qualche mese fa per un episodio analogo

Prelevano materiali ferrosi da un cantiere ma vengono beccati e arrestati. È accaduto nelle scorse ore a Catanzaro. In particolare, nella tarda serata di ieri equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti presso il cantiere ferroviario di via degli Angioini della costruenda metropolitana cittadina, ove 2 persone erano intente a smontare ed a prelevare materiale ferroso.

Vistisi scoperti, i 2 uomini aveva tentato una una fuga a bordo di un Fiat Fiorino già carico di refurtiva, tentando di allontanarsi dal cantiere, ma sono stati subito intercettati e bloccati dai poliziotti di un’altra volante nel frattempo intervenuta. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati quindi sottoposti a controllo ed identificati.

All’interno del veicolo, oltre agli arnesi utilizzati dagli autori del furto per smontare i pezzi di ferro, che venivano sequestrati, gli agenti hanno individuato un consistente quantitativo di materiali ferrosi asportati dai due uomini, pari a circa 500 kg, che venivano quindi recuperati e riconsegnati a responsabili del cantiere. I due soggetti, già arrestati circa 2 mesi fa per un analogo furto ai danni di un cantiere della costruenda metropolitana, sono stati quindi arrestati e posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.