Avevano rubato abbigliamento ed altro materiale in due strutture sportive dell'area urbana cosentina. Per questo sono stati denunciati. Si tratta di P.P.O. di 32 anni e della sua compagna, P.F.S. di 28, entrambi gravati da numerosi precedenti. Gli agenti della Questura li hanno fermati per un controllo mentre si aggiravano in maniera sospetta in una via del centro cittadino. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire la refurtiva occultata in un magazzino. I due inoltre, sono ritenuti gli autori di un altro tentato furto, non andato a buon fine, sempre ai danni di una struttura sportiva. Gli investigatori hanno riconosciuto la coppia dalle immagini di videosorveglianza, nonostante avessero il volto travisato da un copricapo. La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.