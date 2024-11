I 27enni si erano impossessati anche di un’affettatrice in un locale di Isola Capo Rizzuto

Rubano bottiglie di vino da un ristorante ma vengono intercettati dai carabinieri. Protagonisti due 27enni di Isola Capo Rizzuto sorpresi dai carabinieri della locale Tenenza a bordo di un’autovettura nella quale è stata rinvenuta la merce che era stata rubata poco prima. In particolare un’affettatrice elettrica professionale e 19 bottiglie di vino di varie marche, che i militari hanno restituito al proprietario del ristorante di Isola di Capo Rizzuto nel quale era avvenuto il furto. I due giovani, terminate le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida come stabilito dalla Procura della Repubblica di Crotone.