Due motoseghe, un trapano, un guanciale, un capocollo e materiale da scasso. È quanto ritrovato in auto a due catanzaresi in trasferta a Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio: R. S. e S. M. I due sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Soverato con l'accusa di furto. La refurtiva era stata trafugata da alcune case di campagna nel comune ionico. Nei prossimi giorni si terrà l'udienza di convalida in Tribunale, i due indagati sono patrocinati dall'avvocato Giuseppe Vetrano.

Luana Costa