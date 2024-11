Avevano prelevato i materiali dall’ ex stabilimento Isotta Fraschini quando sono stati sorpresi a bordo di un furgone

Quattro giovani extracomunitari africani, d'eta' compresa tra 20 e 34 anni, provenienti dal Senegal, Guinea e Ghana, sono stati arrestati all'interno del porto di Gioia Tauro, dalla Polizia di Frontiera, unitamente alla Guardia di Finanza e alla Capitaneria di Porto, per furto pluriaggravato in concorso. E' avvenuto ieri pomeriggio intorno alle ore 16,30, quando sono stati divelti infissi in alluminio dallo stabilimento ex Isotta Fraschini, ubicato nell'area portuale. I quattro sono stati sorpresi a bordo di un furgone, un Renault T35 di proprietà del più grande di loro, con circa 300 kg di infissi in alluminio e attrezzi atti allo scasso tra cui un seghetto per metallo, una mazzetta e due martelli. Stamattina l'arresto e' stato convalidato e il magistrato ha disposto l'obbligo di firma presso l'Ufficio di polizia giudiziaria del luogo del domicilio dichiarato in attesa del giudizio.