Un allevatore subisce il furto di 39 caprini ed il sindaco indice una colletta pubblica con offerta libera per aiutare l'uomo ad acquistare nuovi capi. Succede a Capistrano, piccolo comune del Vibonese.

«Sono davvero dispiaciuto - ha sostenuto il sindaco Marco Martino - per quanto accaduto al nostro concittadino Vincenzo Ceniti. Conosciamo bene Vincenzo e sappiamo con quanto amore abbia costantemente allevato i suoi animali. Ogni giorno infatti nonostante le intemperie climatiche si recava per dar loro viveri e ristoro».



L'intento del sindaco è «poter offrire al nostro concittadino la possibilità di una collaborazione economica all'acquisto di nuovi capi che possano ridare speranza e fiducia alla sua passione prediletta. Chiedo alla comunità di essere sensibile e di partecipare anche e solo con il poco che ogni cittadino possa offrire».



La colletta sarà depositata da subito negli uffici comunali ove chiunque si recherà riceverà la ricevuta cartacea dell'importo offerto. Alla fine della colletta, che durerà 40 giorni, la somma sarà consegnata all'allevatore e reso pubblico l'elenco dei cittadini con l'importo da ognuno donato.

«Spero e confido molto - conclude il sindaco - nel buon cuore dei capistranesi che sono sicuro sapranno dimostrarsi ancora una volta cittadini magnifici quali sono».