Sorpresi in flagranza dai carabinieri nello scalo di Cassano Jonio

Quattro persone, già note alle forze dell’ordine, sono state arrestate dai carabinieri di Cassano allo Jonio con l’accusa di furto aggravato in concorso. Si tratta di B.F. di 26 anni, B.V. di 53 anni, B.C. di 45 anni e D.R.L. di 36 anni. I militari li hanno sorpresi in un’area recintata del locale scalo ferroviario mentre, con l’ausilio di una gru meccanica installata su un furgone, prelevavano del materiale ferroso accatastato nel cantiere allestito per i lavori di ammodernamento della stazione.

Fermati e identificati, hanno raccontato ai carabinieri di essere autorizzati allo svolgimento di quella attività, ma dopo un rapido controllo, le affermazioni dei quattro malviventi si sono rivelate false. In realtà stavano trafugando bulloni e altro materiale per rivenderlo al mercato nero. Al momento dell’arresto ne avevano già caricato oltre dieci quintali. Dovranno comparire davanti l’autorità giudiziaria di Castrovillari.