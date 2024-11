L'episodio si è verificato a Cosenza intorno alle 13,30. Gli autori del furto, due pregiudicati, sono finiti ai domiciliari

Hanno rubato alcuni attrezzi di tipo termo-idraulico dal bagagliaio di un Fiat Fiorino parcheggiato lungo Viale Falcone a Cosenza, nei pressi del Biocontrol, dandosi poi precipitosamente alla fuga a bordo di un’autovettura. Ma il proprietario si è immediatamente accorto della sparizione ed ha allertato i carabinieri.

Immediata è scattata la segnalazione alle pattuglie della radiomobile che nel giro di pochi minuti hanno rintracciato gli autori del crimine, due pregiudicati cosentini, in via Popilia. Bloccati dai militari dell’arma, sono stati dichiarati in arresto per furto aggravato in concorso e tradotti nelle rispettive abitazioni ai domiciliari. L’episodio si è verificato intorno alle 13,30. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Salvatore Bruno