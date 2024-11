Sono stati individuati lungo una strada provinciale a Sant'Eufemia d'Aspromonte dai Carabinieri forestali

Rubavano le traversine dei guard rail stradali per rivenderne il metallo. Due persone C.R., di 23 anni, e L.V., di 20, sono state denunciate in stato di libertà per furto, a Sant'Eufemia d'Aspromonte, dai carabinieri forestali.



I due giovani sono stati sorpresi lungo una strada provinciale mentre smontavano e caricavano su un fuoristrada elementi metallici del guard rail che delimita la carreggiata.



All'interno del veicolo i militari hanno trovato alcuni elementi metallici, mentre altri erano stati smontati e poggiati sul terreno. Trovati anche alcuni attrezzi utilizzati per portare a termine le operazioni. (Ansa)