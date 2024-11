I due, originari del Vibonese, sono stati individuati grazie alla segnalazione del proprietario che si è rivolto ai carabinieri consentendo agli uomini dell’Arma di sorprenderli nei pressi dell’area di servizio a Pizzo

Avevamo rubato un trattore a Nocera Terinese, nel Lametino, nascondendolo poi in una località nel territorio comunale di Lamezia Terme. Successivamente al furto i due, S. D. di 49 anni e C. V. di 56 anni, originari del Vibonese, si erano messi in contatto con il proprietario chiedendo un riscatto di 1.000 euro per ottenere la restituzione del mezzo agricolo.

I due sono stati però arrestati proprio grazie alla segnalazione del proprietario che si è rivolto ai carabinieri di Nocera consentendo così agli uomini dell’Arma di sorprenderli sul luogo concordato per effettuare lo scambio, nei pressi dell’area di servizio di Pizzo. I militari si sono così appostati in borghese nel luogo indicato arrestato i due in flagranza di reato con l’accusa di furto ed estorsione.