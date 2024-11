Secondo furto nel giro di pochi giorni a San Nicola da Crissa, nel vibonese

San Nicola da Crissa (VV) - Secondo furto in chiesa nel giro di pochi giorni a San Nicola da Crissa, centro delle Serre Vibonesi. La notte scorsa ignoti hanno portato via dalla chiesa "Maria Santissima Annunziata" una cassetta delle offerte. Il contenitore in legno è stato ritrovato in una stradina a pochi metri dalla chiesa. Il giorno di Natale era stata presa di mira la chiesa parrocchiale del paese.