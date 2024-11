Furto nell’azienda agricola di famiglia del vicesindaco di Terranova da Sibari (Cosenza), Massimiliano Smiriglia. Ignoti si sono introdotti nottetempo nell’agrumeto e hanno portato via circa 70 quintali di arance. È quanto comunica lo stesso Smiriglia, che ha sporto formale denuncia ai carabinieri di Corigliano Rossano.

«Ci facciamo portavoce – scrive il vicesindaco - di un clima di diffusa preoccupazione tra gli operatori e le realtà imprenditoriali di questo territorio che richiedono a gran voce maggiori sicurezza e controlli. Il fenomeno dei furti è in notevole crescita ed è evidente che, anche alla luce delle ingenti difficoltà del settore agricolo, penalizzato dal mercato e dalle condizioni meteo che non aiutano, risulta avere un valore e danno doppio».