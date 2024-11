Raid vandalico contro il Comune di Bivongi. Nel giorno di Pasquetta ignoti hanno danneggiato un’auto dei vigili urbani, impossessandosi di un’apecar usata per la raccolta differenziata nel piccolo centro della vallata dello Stilaro. Secondo una prima ricostruzione il mezzo era parcheggiato all’interno del deposito comunale nel centro del paese a pochi passi dalla farmacia, con la saracinesca abbassata ma inavvertitamente non chiusa a chiave dal custode. Il porter è stato poi ritrovato a sette chilometri dal centro abitato in località Tavoleria del Comune di Stilo, ancora funzionante.

L’episodio è stato denunciato dal sindaco Vincenzo Valenti ai carabinieri, i quali hanno subito avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori le immagini acquisite dai circuiti di videosorveglianza. «Non me lo so spiegare – è il commento del primo cittadino- Bivongi è un paese tranquillo e qui non è mai successa una cosa del genere. Resta da capire se si sia trattato di una semplice bravata o se qualcuno avesse voluto realmente rubare il mezzo per portarlo via».