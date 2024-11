I Carabinieri della Stazione di Gasperina hanno denunciato in stato di libertà P.U., classe ’66, residente a Montauro perché ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di un’azienda agricola del luogo.

I fatti risalgono a pochi giorni addietro, quando ignoti in più occasioni, avevano asportato 32 pali in legno di castagno della lunghezza media di 2 metri. I Carabinieri della locale Stazione avviavano subito una mirata attività di indagine che portava dapprima al rinvenimento di parte della refurtiva su un furgone il cui proprietario risultava essere estraneo ai fatti ed al successivo rinvenimento in un terreno del comune di Montauro dei 32 pali di castagno rubati. Si è riusciticosì a risalire all’autore del furto ed al mezzo utilizzato per compiere il reato. P.U. è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, poiché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.