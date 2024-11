Furto aggravato. È questa l’accusa con la quale due persone sono state tratte in arresto la scorsa notte dai Carabinieri di Falerna Scalo. I militari stavano svolgendo un servizio perlustrativo quando si sono accorti che nella zona industriale qualcuno alla loro vista aveva tentato di allontanarsi furtivamente. Fermato dalle forze dell’ordine l’uomo non ha saputo dare spiegazioni in merito alla sua presenza sul luogo ma poco dopo i Carabinieri hanno notato che a poca distanza vi era un altro soggetto nascosto su un autocarro carico di auto.

Tramite lunghi tubi in gomma che fuoriuscivano dai serbatoi delle vetture, infatti, i soggetti stavano travasando il carburante in grosse taniche. Al momento dell’intervento erano stati travasati già quasi cento litri di carburante da quelle auto che proprio uno dei due fermati doveva consegnare l’indomani mattina a diversi privati per conto della società per la quale lavorava. I due, M.S. 52 anni e G.S., 47 anni sono stati arrestati per “furto aggravato”.