I due sono stati sorpresi dai militari in località 'Fontana del Piraino', all'interno della proprietà del Comune di Rota Greca, mentre trafugavano del materiale legnoso

I carabinieri forestali di Montalto Uffugo hanno denunciato due uomini di Rota Greca per furto di piante in proprieta' comunale e deturpamento e distruzione di bellezze naturali. I due sono stati sorpresi dai militari in localita' "Fontana del Piraino", all'interno della proprieta' del Comune di Rota Greca, mentre trafugavano del materiale legnoso. Le piante di castagno erano state tagliate e depezzate sul posto; una parte della legna, circa 10 quintali, era gia' stata caricata a bordo di due autocarri, mentre altri 30 quintali circa, gia' tagliati in tronchi di 150 cm, giacevano sul letto di caduta appena recisi e pronti per essere caricati. Al momento dell'arrivo dei militari, che da tempo controllavanola zona, a nulla e' servito nascondere la motosega usata all'interno di alcuni residui di frasche, subito rinvenuta dai carabinieri forestali, insieme ad alcune taniche di benzina ed un'ascia taglialegna. Si è pertanto provveduto alla denuncia dei due uomini, alla riconsegna del materiale al Comune di Rota Greca, e al sequestro degli autocarri e dell'attrezzatura usata per l' attività illecita. (AGI) Red/Adv