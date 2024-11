Per consentire di effettuare i lavori di riparazione sulla rete idrica cittadina, a causa di una improvvisa rottura, domani, venerdì 2 luglio, a partire dalle ore 7,00, sarà sospesa l’erogazione nel centro storico e nel centro città. Lo comunica il Settore Infrastrutture del Comune di Cosenza. I lavori interesseranno, nella città vecchia il quartiere di Santa Lucia, a causa di una rottura verificatasi sulla rete afferente al serbatoio di Portapiana, e nel centro Via Panebianco, a causa di una rottura sulla rete servita dal serbatoio di Via De Rada. L’erogazione sarà ripristinata al termine dei lavori.