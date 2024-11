Rabbia tra i residenti del quartiere Saracinello, periferia sud della città. L’acqua manca nelle case da quasi 5 giorni

Sono scesi in strada e hanno paralizzato l’intero quartiere. C’è tanta rabbia e delusione tra i residenti di località Saracinello, periferia Sud di Reggio Calabria, sita ad un chilometro dall’aeroporto. La strada è stata bloccata come segno di grave disagio vissuto quotidianamente dai cittadini. In questa ultima occasione, l’oro blu non scorre nelle case da circa 5 giorni.

Secondo le testimonianze, da anni si trascina questa atavica carenza idrica. Un problema attraversato e non superato, visti i fatti, dalle amministrazioni passate e presenti. Poco importa ai residenti, il colore politico che amministra la città dello Stretto, i rubinetti rimangono a secco. Sul posto, gli agenti della Polizia.