Rubinetti a secco nel centro di Cosenza a causa di alcune rotture sulla condotta dell'acquedotto dell'Abatemarco. Ne danno notizia la sorical e l'amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi. Notevoli i disagi soprattutto nei quartieri del centro cittadino. Le rotture sono state rilevate in località Joggi nel Comune di Santa Caterina Albanese ed in località Ritorto nel Comune di Malvito. I lavori di riparazione sono stati programmati per la giornata di oggi, 27 dicembre. Per l'esecuzione degli interventi si è resa necessaria la sospensione dell'erogazione idrica. Per fare fronte alla carenza d'acqua è stato predisposto un servizio di approvvigionamento con una autobotte dei vigili del fuoco posizionata in Piazza Santa Teresa. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ventiquattr'ore.