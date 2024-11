Disagi in tutta la zona e nelle scuole per le quali non è stata emanata ordinanza di chiusura

Per il secondo giorno consecutivo il centro storico di Catanzaro è senz'acqua. La causa sarebbe da ricercare in un guasto che ha provocato lo svuotamento del serbatoio che alimenta la parte antica della città. Da ieri notte le squadre del Comune sono al lavoro per individuare la perdita sulla rete idrica comunale senza, al momento, alcun esito. Disagi si stanno registrando in tutta l'area interessata e in particolare nelle scuole per le quali non e' stata emanata alcuna ordinanza di chiusura. Alcuni – riporta l’agi - genitori hanno provveduto a riprendere i figli dagli istituti medi ed elementari frequentati.