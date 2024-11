L’esito dell’autopsia non ha fornito risultanze inequivoche. La Procura ha disposto ulteriori accertamenti sul corpo del rumeno

Non è stato sufficiente a sgombrare il campo dai dubbi l’esame autoptico eseguito nel pomeriggio di ieri sul corpo del giovane rumeno di 22 anni rinvenuto cadavere nella giornata di domenica in un terreno di proprietà di un’azienda agricola nel comune di San Floro a Catanzaro. Secondo una prima ricostruzione, Valentin Gifu la notte precedente al ritrovamento avrebbe avuto una violenta colluttazione con un connazionale.

L’esame autoptico è stato eseguito dall’unità operativa di medicina legale del policlinico universitario Mater Domini su precisa disposizione della Procura che sul caso ha aperto un fascicolo affidato al pm di turno Vito Valerio. Ma l’esito dell’autopsia non ha fornito risultanze inequivoche tant’è che sono stati disposti ulteriori accertamenti medico-legali su disposizione della Procura per raggiungere l’assoluta certezza su un caso definito “complesso”. Non è infatti chiaro se la causa del decesso sia da addebitarsi ad un trauma che il giovane rumeno si sarebbe provocato in maniera accidentale o se la morte sia riconducibile ad una rissa degenerata in omicidio.

Luana Costa