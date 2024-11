Gli investigatori da un esame esterno del cadavere escludono l’omicidio volontario. Ogni dubbio sarà però sciolto solo dagli accertamenti medico-legali

Proseguono a ritmo serrato le indagini avviate dalla Stazione dei carabinieri di Girifalco dopo il ritrovamento nelle campagne di San Floro, centro alle porte di Catanzaro, del corpo di Valentin Gifu, cittadino rumeno di 22 anni. A fare la macabra scoperta nel pomeriggio di ieri è stato un amico e connazionale del giovane deceduto, che ha ritrovato privo di vita il coropo del 22enne all’interno di un’area privata adibita ad azienda agricola.

Al momento gli investigatori, anche alla luce dell’esame esterno eseguito sul cadavere dal medico legale, tenderebbero ad escludere l’ipotesi di un omicidio volontario. I traumi e le ecchimosi rinvenute sul volto del giovane non sarebbero infatti compatibili con l’ipotesi di una morte violenta avvenuta per mano altrui. Gli inquirenti sono piuttosto orientati verso delle ferite e delle lesioni provocate al culmine di una lite avvenuta con un connazionale la notte precedente al ritrovamento del cadavere. A sciogliere ogni dubbio sarà in ogni caso l’esame autoptico, disposto dalla Procura per far chiarezza sulle cause del decesso. A seguire il caso è il pm della Procura di Catanzaro, Vito Valerio.

Luana Costa