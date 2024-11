Al capo della Squadra mobile di Palermo viene dedicata la puntata di “Commissari – Sulle tracce del male” in onda questa sera a mezzanotte su Raitre

La ‘ndrangheta osservata dal poliziotto. Sarà Rodolfo Ruperti, oggi dirigente della Squadra mobile di Palermo, a raccontare questa sera a mezzanotte in particolare la ‘ndrangheta del Lametino e del Vibonese. Egli sarà il protagonista del programma su Raitre “Commissari – Sulle tracce del male”. Rodolfo Ruperti, crotonese, prima di approdare alla guida di quella che è considerata come la Squadra mobile più importante d’Italia, era stato a vertice della Squadra mobile di Catanzaro e di Caserta. La sua carriera come poliziotto antimafia era iniziata a Vibo Valentia, dove ha guidato operazioni storiche contro il clan Mancuso, oggi riconosciuto tra i più potenti su scala internazionale.