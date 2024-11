La misura presa a seguito dei rincari voluti dal governo. L'azienda ‘costretta’ a impostare una nuova politica a partire da ottobre

Ryanair chiuderà da ottobre tutti i voli di Crotone. Ad annunciare la chiusura è stata la stessa compagnia aerea spiegando che la decisione è stata presa “a seguito dell’illogica decisione del Governo italiano di aumentare ancora le tasse municipali”.

Chiuderanno anche le basi di Alghero e di Pescara. Con questa decisione, è stato spiegato durante una conferenza stampa, vengono chiuse 16 rotte, persi 800 mila clienti e tagliati 600 posti di lavoro.

Santelli (FI): "Decisione assurda del governo"



"Le politiche del governo Renzi continuano a danneggiare l'Italia e a penalizzare la Calabria." Lo afferma la coordinatrice regionale di Forza Italia On. Jole Santelli, commentando quanto annunciato dal chief commercial officier della compagnia irlandese a seguito dell'aumento delle tariffe aeroportuali del 40% da parte del governo Renzi.

"L'aumento delle tariffe aeroportuali hanno, infatti, spinto la compagnia di volo Ryanair a rinunciare, dal prossimo ottobre, alle basi di Alghero e Pescara e ad interrompere tutte le tratte di Crotone.

Dopo le vicende relative al taglio dei fondi destinati alla Salerno-Reggio Calabria e alla ss106 jonica la Calabria è ancora una volta penalizzata dalle scelte killer di questo governo. La nostra è una regione che potrebbe vivere di turismo ma evidentemente il governo non la pensa così, visto che fa di tutto per impedire che si possa venire facilmente nei nostri territori al di là degli annunci bluff cui tutti siamo ormai abituati.

E pensare che solo qualche mese fa il segretario PD Matteo Renzi aveva programmato una direzione nazionale per lo sviluppo del mezzogiorno. Se questo è il suo concetto di sviluppo sono certa - dichiara ironicamente Santelli - che tutti i meridionali si augurano che la prossima direzione nazionale del Pd abbia come oggetto misure per lo sviluppo di altre macro-aree del paese".