Un giovane prete africano lascia la Calabria dopo 15 anni e solleva una reazione popolare senza precedenti. Don Eugenio, con il suo grande sorriso, si “confessa” ai microfoni di Sa di Calabria: «non me lo so spiegare perché tanta gente di Diamante si è così legata a me». Intanto rientra nel Benin per una nuova missione voluta dal vescovo del posto.

La storia di un giovane imprenditore calabrese, Vincenzo Rossi, che rileva una piccola azienda di torrefazione, per farne nel giro di pochi anni un’azienda di successo a livello soprattutto internazionale, con il caffè calabrese che viene esportato, un po’ dappertutto: dalla Russia, all’Iran, all’Iraq, fino agli Stati Uniti. Un successo conquistato giorno dopo giorno, con umiltà, pensando sempre alla qualità, entrando in punta di piedi in un mercato complicato, che pure ha gradito i prodotti derivati dal caffè: i liquori, le creme, le bevande. Una bella storia di come si possa fare buona impresa nella nostra regione.

Infine a Sa di Calabria parliamo di San Valentino. Un giorno del 1969, quindi in epoca recente, un frate cappuccino scopre un’ampolla con sangue e frammenti di ossa di San Valentino, in seguito ai lavori di rimozione delle tele di San Francesco d’Assisi e San Daniele, nella pala centrale della Chiesa francescana di Belvedere Marittimo. E in più il ritrovamento della lettera autentica inviata dal Vaticano, più precisamente dal cardinale Gaspare del Carpine, datata 26 maggio 1710, e ritrovata insieme alle reliquie del santo degli innamorati. Attestandone ufficialmente l’autenticità. San Valentino, quindi, appartiene un po’ anche alla Calabria.

Sa di Calabria, con Franco Laratta e Eleonora Cristiani, in onda venerdì ore 21 su LaC Tv, canale 19 del DTT, e su LaC Sat, canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. Rivedi tutte le puntate su LaC Play: visita il sito www.lacplay.it o scarica l'app dagli store Android e iOs!