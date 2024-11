Il Consiglio di amministrazione della Sacal si è riunito questa mattina per discutere del futuro relativo all’ente gestore dell’aeroporto di Lamezia Terme dopo l’inchiesta avviata nelle scorse settimane

In un comunicato il CdA ha voluto informare i consiglieri sulle “indagini attualmente in corso nei confronti del management aziendale. Il Consiglio di Amministrazione, all'esito dell'esauriente relazione del presidente Colosimo, sulla intera attività svolta durante il proprio mandato, ha confermato la piena fiducia nei confronti dello stesso”.

Inoltre, vista la gravità dell'indagine in corso che interessa i vertici della società, tutti i consiglieri presenti, su richiesta dei rappresentanti di Provincia e Regione, hanno manifestato “la volontà di rimettere il proprio mandato agli organi designanti, come già fatto all'indomani dell'avvio delle indagini, da parte di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione. Il CdA - è scritto - si riserva di aggiornarsi entro il 15 settembre per le determinazioni del caso e per gli atti conseguenti. Il CdA - si legge infine - ripone la massima fiducia nell'attività della magistratura e, nel contempo, auspica la definizione del procedimento nel più breve tempo possibile".