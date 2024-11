E' durato sette ore l'interrogatorio di don Antonello Tropea, il prete arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di prostituzione minorile. Il sacerdote ha risposto a tutte le domande

Ha risposto a tutte le domande, del gip e del pm, don Antonello Tropea, il sacerdote di 44 anni arrestato nei giorni scorsi dalla squadra mobile di Reggio Calabria per prostituzione minorile, sostituzione di persona, detenzione di materiale pedopornografico ed adescamento di minorenni. Sull'interrogatorio, durato sette ore, vige il massimo riserbo. Il prete, parroco in una frazione di Oppido Mamertina, comune della piana di Gioia Tauro, è accusato di avere dato 20 euro ad un minorenne per avere un rapporto sessuale consumato in auto, di avere posseduto video amatoriali di rapporti omosessuali anche con persone adulte e di avere tenuto diversi contatti in chat alla ricerca di incontri.

Prete accusato di pedofilia: 'Il vescovo sapeva e ha taciuto'

Le indagini sono iniziate nel marzo scorso quando gli agenti hanno sorpreso casualmente il sacerdote a bordo della sua auto in compagnia di un minorenne con il quale aveva consumato un rapporto sessuale pagando venti euro. Il ragazzo è stato sentito dagli investigatori della Squadra mobile e dai magistrati della Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed ha raccontato una serie di particolari che hanno fatto partire l'inchiesta.

Sacerdote arrestato per prostituzione minorile