Don Gianni Nigro si è spento nella sua chiesta di San Giuseppe Lavoratore a Mandatoriccio nella Diocesi di Rossano-Cariati appena prima di iniziare la Messa della domenica delle Palme

È entrato nella sua chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Mandatoriccio nella Diocesi di Rossano-Cariati per celebrare la Santa Messa della domenica delle Palme. Ma don Gianni Nigro, parroco 50enne, non appena fatto il segno della croce ha perso i sensi accasciandosi a terra.

È morto così, tra l’incredulità e lo sgomento dell’intera comunità in procinto di assistere alla funzione religiosa.

Don Gianni Nigro, originario di Rossano, fino allo scorso anno era docente presso la Scuola Diocesana di Formazione Teologica e da quest’anno insegnava presso la Scuola Diocesana di Formazione Pastorale. Inoltre era insegnante di filosofia presso l’Istituto superiore di Scienze Religiose di Cosenza. Era stato nominato parroco della chiesa di San Giuseppe Lavoratore nel 2013.

Oggi pomeriggio amici, parenti e tutta la comunità potranno dare l’ultimo saluto al parroco presso la Cattedrale della Achiropita, nella sua città natale, dove alle 17 si terranno i funerali.