«Con grande dispiacere comunichiamo che, a seguito di accertamenti di routine per un problema cardiaco sorto nella giornata del 21 novembre, il nostro parroco don Gino è risultato positivo al Coronavirus». La Parrocchia di Santa Maria la Pinta di Amantea informa così i fedeli e la cittadinanza di quanto accaduto al sacerdote. «Rassicurati dal fatto che tutte le attività in parrocchia si sono svolte nel pieno rispetto delle norme di sicurezza - si legge ancora - invitiamo comunque coloro che hanno avuto contatti stretti con lui negli ultimi giorni a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie».

Ad ogni modo, come da protocollo dell'Arcidiocesi e delle Autorità Sanitarie, nella serata di ieri la chiesa di Amantea è stata chiusa e le attività resteranno sospese fino alla completa sanificazione di tutti i locali, che è iniziata ieri mattina.

«Don Gino è attualmente ricoverato presso l'Ospedale Civile di Cosenza in condizioni stabili - fanno sapere dalla parrocchia di Santa Maria la Pinta - vi chiediamo quindi di pregare per lui affinché possa presto superare la malattia e ritornare da noi nel pieno delle forze». Nel messaggio social diretto ai fedeli, tuttavia, si lascia anche il link governativo per saperne di più su test, tracciamento e quarantena.