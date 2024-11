Trenta esercizi controllati dalla divisione della polizia amministrativa

La questura di Cosenza, informa un comunicato, ha intensificato i controlli in tutta la provincia nei confronti delle attività di gioco e scommesse, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Particolare attenzione è stata riservata non solo agli operatori illegali ma anche agli scommettitori che frequentano esercizi privi di licenza, passibili dell’arresto fino a tre mesi.

Controlli nelle agenzie di tutta la provincia

Nel dettaglio, la divisione di polizia amministrativa ed i commissariati distaccati di Paola, Rossano e Castrovillari, hanno controllato 30 agenzie di gioco e scommesse denunciando complessivamente sette operatori illegali e due giocatori. Sono state, inoltre, sequestrate sei postazioni di gioco in due distinti esercizi ed elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 44.128 €. I controlli proseguiranno nei prossimi mesi con sempre più crescente vigore.