Sul posto i Vigili del fuoco, l’Anas e personale della Polizia stradale di Vibo Valentia. Cause ancora da stabilire

Un incendio si è sviluppato, per cause ancora da stabilire, a bordo di un autobus della ditta Lirosi. Le fiamme si sono originate quando il mezzo stava percorrendo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria in direzione sud, al chilometro 347 nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio. Incolume l’autista e i due passeggeri a bordo che sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che le fiamme lo divorassero, distruggendolo completamente. L’autobus viaggiava fortunatamente vuoto quando ha preso fuoco. Sul posto i Vigili del fuoco, l’Anas e personale della Polizia stradale di Vibo Valentia.

Il video da Il Vibonese