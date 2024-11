E' il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza Sud

Il bilancio è di un'auto ribaltata e di un ferito grave quello dell'incidente di stamane avvenuto sulla Salerno-Reggio Calabria in direzione nord, in corrispondenza del km 268,000 tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza Sud.

Ancora in corso di accertamento le cause che hanno provocato l'incidente. E' certo invece l'intervento dell'elisoccorso, delle squadre di pronto intervento Anas, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per ripristinare la normale circolazione del traffico che è stato bloccato nel tratto interessato.