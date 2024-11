VIDEO | L'accordo per la gestione dell'impianto non è stato ancora rinnovato e la società lametina non ha fatto scaricare nessuno. Gli autocompattatori fermi in strada per tutta la mattinata

Cancelli chiusi da questa mattina al termovalorizzatore di Gioia Tauro. La società che gestisce l’unico impianto di incenerimento della nostra regione non ha permesso agli autocompattatori di scaricare e alla maggior parte degli autisti dei comuni e società che lavorano nella raccolta rifiuti non è restato altro da fare che fare marcia indietro e andare via.

A metà mattina rimangono lungo la strada che costeggia l'impianto di contrada Cicerna solo un decina di mezzi. Un’attesa che sarà vana perché i cancelli per oggi rimarranno chiusi. A Ecologia oggi, la società che gestisce l’impianto, non è stato rinnovato il contratto. Per questo motivo ha deciso di bloccare i camion non permettendo a nessuno di scaricare. Cerchiamo di parlare con qualcuno della società lametina, ma nessuno sembra autorizzato a farlo.

E dire che l’allarme sulla mancata proroga era stato lanciato, durante lo sciopero dei dipendenti dell’impianto lo scorso 25 ottobre, dal presidente del Comitato dei sindaci della piana Emanuele Oliveri.