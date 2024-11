Un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio sulla città di Catanzaro creando non pochi disagi alla circolazione. La sala operativa dei vigili del fuoco è stata presa d’assalto dalle numerose richieste d’intervento. In particolare, gli uomini di via Vinicio Cortese hanno dovuto prestare soccorso ad automobilisti con le auto in panne. In un caso un mezzo è rimasto bloccato con la ruota interiore in un tombino divelto. Allagamenti si sono, inoltre, verificati in diverse zone della città: da via Paglia a via Alessandro Turco, da via Garibaldi Gariani fino a località Piterá. Detriti e materiale fangoso si sono riversati in via Orti rendendo difficoltoso il transito alle autovetture e piccoli smottamenti di pietrisco e fango sulla strada provinciale per Magisano.

l.c.