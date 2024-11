Si era rifugiato sotto una lastra in cemento rimanendo però bloccato. Per tentare di salvarlo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. Il cagnolino si trovava sotto un lastrone di cemento situato nel cortile privato di una abitazione in via delle Rose nel comune di Lamezia Terme.

Questa mattina la segnalazione pervenuta nella sala operativa ha attivato i soccorsi. Il cane, per un probabile movimento di assestamento del lastrone di cemento, era rimasto incastrato non riuscendo più a muoversi. L'immediato intervento delle unità è valso a mettere in sicurezza il lastrone e contemporaneamente ad estrarre il povero animale. Il cane, che non ha riportato ferite, veniva consegnato ai proprietari dell'abitazione che, già da qualche giorno, avevano deciso di adottarlo.

l.c.