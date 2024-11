Un centinaio di persone raccoltesi attraverso il gruppo social "Mai con Salvini, Lamezia non si Lega" hanno manifestato pacificamente in Piazza Mercato a qualche centinaio di metri di distanza dall'area dove era atteso il leader della Lega Matteo Salvini per la prima tappa della sua visita in Calabria che proseguirà domani.



I manifestanti, che hanno esposto alcuni striscioni con la scritta "Terrone leghista = traditore corrotto" e "Lamezia non si Lega", hanno scandito slogan contro la presenza del senatore leghista. L'area della manifestazione era presidiata dalle forze dell'ordine. Momenti di tensione si sono vissuti quando il corteo ha cercato di spingersi fino al palco ma è stato fermato dalla polizia in tenuta antisommossa.