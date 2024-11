«Un b&b di Tropea offre ai medici di Bergamo una settimana di soggiorno gratis. Il proprietario, un maresciallo dei carabinieri in pensione, vuole testimoniare in questo modo la propria riconoscenza a chi ha combattuto il Covid in prima linea. È un bellissimo gesto di amicizia». Così il leade della Lega Matteo Salvini che domani, sabato 12 giugno, sarà in Calabria: «Oggi e domani sarò tra Sicilia e Calabria per ascoltare i cittadini e offrire le proposte della Lega: domani sarò quindi onorato di ringraziare personalmente chi ha dimostrato un cuore così grande».

«Centinaia di cantieri bloccati da Nord a Sud»

L’ex ministro ha poi parlato dei lavori per le opere pubbliche attualmente fermi al palo; «Non c’è solo la Gronda di Genova, ferma per l’incapacità e i litigi di Pd e 5Stelle: esistono centinaia di cantieri bloccati da Nord a Sud, lavori a rilento e perdite per miliardi di euro. Nell’elenco va inserito il nuovo tracciato della Statale 106 nel Crotonese: se ne parla da anni ma ad oggi non è ancora finanziata nonostante sia richiesta da 40 consigli comunali, da 2 province, dalla Regione Calabria e da diversi comitati ed associazioni».

«Non solo - aggiunge - le associazioni hanno dovuto scrivere a parlamentari e consiglieri regionali per lamentare un blocco totale delle opere di messa in sicurezza urgente della Statale 106 dove, al momento, non risultano lavori in corso. La Calabria merita di più e di meglio: presenterò - annuncia - una interrogazione. L’Italia, da Nord a Sud, ha bisogno di certezze e di opere».

Il ponte sullo Stretto

Inevitabile, il riferimento al ponte sullo Stretto: «Le infrastrutture sono fondamentali per il lavoro. Un ponte che unisca Sicilia e Calabria serve all'Italia, ai siciliani ai calabresi. E dà lavoro a migliaia e migliaia di persone», ha aggiunto Salvini.

