In virus veritas. E la verità è che Matteo Salvini non è mai stato particolarmente attento alle norme anti-Covid, ostentando spesso un uso disinvolto della mascherina, anche per veicolare precisi messaggi politici che strizzano l’occhio ai più riottosi.

Questa volta però è andato oltre, trasformando il dispositivo di protezione (ancora obbligatorio anche all’aperto) in un tergi-sudore. A sgamarlo è stata Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha pubblicato un filmato (girato dalla testata online la Riviera) nel quale si vede il leader della Lega - in Calabria per un tour elettorale - mentre si toglie la mascherina e la usa per asciugarsi il sudore e pulirsi la bocca. È accaduto ieri a Siderno, mentre era sul palco con Nino Spirlì.

Tranciante il post della giornalista: «Matteo Salvini ancora una volta fulgido esempio sul tema Covid e mascherina: la utilizza per asciugarsi il sudore. Usando per giunta il tessuto esterno, con cui si tampona tutta la faccia. Raccapricciante».

In effetti non è un bel vedere, anche prescindendo dal rispetto delle regole anti-pandemia.